ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский назвал главный вопрос, который нужно решить на встрече в Рамштайне

2025-01-06 11:33

Украинская сторона активно готовится к встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Будет обсуждаться усиление ПВО, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас уже готовимся к встрече в Рамштайне, запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать". Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают нашей стране в этом вопросе.

Напомним, контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн соберется на встречу 9 января на одноименной авиабазе в Германии.