ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский назвал главный вопрос, который нужно решить на встрече в Рамштайне

2025-01-06 11:33

Украинская сторона активно готовится к встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Будет обсуждаться усиление ПВО, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас уже готовимся к встрече в Рамштайне, запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать". Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают нашей стране в этом вопросе.

Напомним, контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн соберется на встречу 9 января на одноименной авиабазе в Германии.

subscriber subscriber

Еще по теме

За первую неделю года враг выпустил по Украине 50 ракет, 740 управляемых авиабомб и 630 дронов

2025-01-06 08:23

Зеленский сообщил о неожиданном эффекте от захвата части территории Курской народной республики

2025-01-03 16:44

Определена точная дата встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн

2025-01-03 13:30

Для украинских военных с боевым опытом упростили процедуру получения офицерских званий

2025-01-02 11:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Владимир Зеленский назвал главный вопрос, который нужно решить на встрече в Рамштайне

2025-01-06 11:33

Силы обороны Украины развернули масштабное наступление в Курской народной республике

2025-01-06 10:27

За первую неделю года враг выпустил по Украине 50 ракет, 740 управляемых авиабомб и 630 дронов

2025-01-06 08:23

В 2024-м оккупанты понесли рекордные за все время войны потери в технике и живой силе

2025-01-04 16:45
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Владимир Зеленский назвал главный вопрос, который нужно решить на встрече в Рамштайне 2025-01-06 11:33
Силы обороны Украины развернули масштабное наступление в Курской народной республике 2025-01-06 10:27
За первую неделю года враг выпустил по Украине 50 ракет, 740 управляемых авиабомб и 630 дронов 2025-01-06 08:23
В 2024-м оккупанты понесли рекордные за все время войны потери в технике и живой силе 2025-01-04 16:45