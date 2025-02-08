ВОЙНА В Украине Великобритания на 12 февраля созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн

2025-02-08 12:29

Великобритания созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе. Об этом сообщило постоянное британское представительство в штаб-квартире Альянса.



"Министр обороны Великобритании Джон Хили сзывает Контактную группу по вопросам обороны Украины лично в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля. Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", - говорится в сообщении.



Накануне СМИ сообщили, что Великобритания возглавит следующий Рамштайн. Участие в заседании примет министр обороны Украины Рустем Умеров.



Ранее США возглавляли все заседания группы Рамштайн. На них председательствовал экс-глава Пентагона Ллойд Остин. Сейчас позиция новопришедшей администрации президента Дональда Трампа по этому вопросу неизвестна. Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет еще не высказывался по вопросу дальнейшего существования Рамштайна.