ВОЙНА В Украине видео В Украине отменили уже вступившее в силу повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод

2023-07-03 13:32

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду. Об этом стало известно в понедельник, 3 июля.

Так, сегодня во время открытого заседания глава комиссии Константин Ущаповский заявил, что на период военного положения позиция президента Владимира Зеленского является достаточным основанием для того, чтобы НКРЭКУ отменила свое решение.

"Верховный главнокомандующий (президент - ред.) в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по поводу такого решения", - сказал он.

После этого Ущаповский предложил отменить постановление от 29 июня 2023 г., и его поддержали единогласно. Он также поручил срочно подготовить необходимые материалы для дополнительных консультаций с правительством по поводу тарифов на воду.

Напомним, в минувший четверг НКРЭКУ приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Это повышение должно было состояться в два этапа.