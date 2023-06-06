ВОЙНА В Украине фото Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села

2023-06-06 20:04

В соцсетях публикуют много фото и видео из ряда населенных пунктов, которые сейчас затапливает из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: украинские и российские Telegram-каналы, российские СМИ, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире нацмарафона новостей, Суспільне, глава МВД Игорь Клименко в эфире марафона новостей

Детали: Каховскую ГЭС оккупанты подорвали изнутри. Это произошло около 2:30 ночи 6 июня.

В результате подрыва полностью разрушены дамба и машинный зал ГЭС.

На опубликованных кадрах видно, что вода движется широким потоком и очень быстро.

Глава Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что уровень воды в водохранилище стремительно падает − почти на 15 сантиметров каждый час.

В зоне затопления находится более 80 населенных пунктов, эвакуация нужна приблизительно 16 тысячам жителей.