ВОЙНА В Украине фото Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села

2023-06-06 20:04

 

В соцсетях публикуют много фото и видео из ряда населенных пунктов, которые сейчас затапливает из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: украинские и российские Telegram-каналы, российские СМИ, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире нацмарафона новостей, Суспільне, глава МВД Игорь Клименко в эфире марафона новостей

Детали: Каховскую ГЭС оккупанты подорвали изнутри. Это произошло около 2:30 ночи 6 июня.

В результате подрыва полностью разрушены дамба и машинный зал ГЭС. 

 На опубликованных кадрах видно, что вода движется широким потоком и очень быстро.

Глава Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что уровень воды в водохранилище стремительно падает − почти на 15 сантиметров каждый час.

В зоне затопления находится более 80 населенных пунктов, эвакуация нужна приблизительно 16 тысячам жителей. 

 

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