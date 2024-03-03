ВОЙНА В Украине фото В Одессе под завалами дома после удара рф обнаружили тело еще одного младенца – ОВА

2024-03-03 13:30

 

В Одессе под завалами разрушенного "Шахедом" многоэтажного дома нашли тело еще одного погибшего младенца. Ребенку было всего восемь месяцев. Число жертв налета вражеских дронов-камикадзе на город в ночь на 2 марта выросло до десяти.

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и годика…" – сообщил руководитель ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале по состоянию на 9:39 утра воскресенья.

Глава области добавил, что спасатели продолжают разбор завалов.

За 20 минут до этого Олег Кипер сообщил об обнаружении под завалами тела девятой жертвы – спасатели деблокировали из-под руин тело погибшей женщины.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что мать во время удара пыталась закрыть собой младенца.

"Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях… Еще две жизни унесли террористы. Еще две…. Как же болит…" – говорится в сообщении.

Как пишет "Думская", третий погибший вследствие удара БПЛА ребенок родился 29 июля 2023 года.

 

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