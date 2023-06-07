ВОЙНА В Украине В Никопольском районе Днепропетровской области вводится режим жесткой экономии воды

2023-06-07 14:31

В Никопольском районе Днепропетровской области вводится режим жесткой экономии питьевой и технической воды. Об этом 7 июня сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической. ОВА работает с АТБ по ввозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района. Кто имеет возможность - продолжайте делать запасы воды", - подчеркнул он.

Глава РВА добавил, что сообщение касается территории всего Никопольского района.

В Днепропетровской областной администрации заверили, что сейчас регион полностью снабжен питьевой водой, и ажиотажа в магазинах не наблюдается.

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В Никопольском районе Днепропетровской области вводится режим жесткой экономии воды 2023-06-07 14:31