ВОЙНА В Украине В Днепропетровской области раскрыли предателя, который работал наводчиком вражеских ударов

2024-06-19 10:29

Служба безопасности задержала агента спецслужб рашистов, готовившего новую серию вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

Среди основных целей врага были огневые позиции артиллерии ВСУ, которая обороняет побережье и речную акваторию прифронтовой общины.

Чтобы выявить боевые локации украинских войск, оккупанты задействовали своего агента - 57-летнего жителя местного поселка. По заданию российской спецслужбы фигурант ежедневно обходил прибрежную территорию общины, где пытался выявить пункты базирования Сил обороны. В случае установления таких геолокаций, он по мессенджеру "отчитывался" ФСБ, соблюдая меры конспирации - удалял все сообщения после каждого сеанса связи", - говорится в сообщении.

Оккупанты планировали атаковать эти локации из ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области, и пытались, таким образом, взять под огневой контроль территорию у Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.

Контрразведка СБУ вовремя разоблачила эти планы врага и задержала их агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Служба безопасности приняла комплексные меры по обеспечению позиций ВСУ.

В ходе обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с ФСБ. Также в помещении предателя обнаружена банковская карта, на которую он получал денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье Государственная измена, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.