Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Сбиты пять ракет и 24 ударных БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что всего враг применил 30 средств воздушного нападения:
"К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
Сообщается, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.