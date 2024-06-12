ВОЙНА В Украине Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей

2024-06-12 14:31

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Сбиты пять ракет и 24 ударных БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что всего враг применил 30 средств воздушного нападения:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - Рф.);

1 баллистическая ракета Искандер-М (с территории Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);

24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;

4 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.