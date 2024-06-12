ВОЙНА В Украине Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей

2024-06-12 14:31

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Сбиты пять ракет и 24 ударных БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что всего враг применил 30 средств воздушного нападения:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - Рф.);
  • 1 баллистическая ракета Искандер-М (с территории Крыма);
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);
  • 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;
  • 4 крылатых ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ готовятся к массированным ударам по Крыму и югу Украины, - эксперт

2024-06-11 16:48

Это принесет много пользы Украине: Остин о разрешении США наносить удары по рф

2024-06-09 09:30

Шольц объяснил, почему Украине разрешили использовать немецкое оружие для ударов по рф

2024-06-08 13:30

видео Морской удар ГУР: в Крыму уничтожили роССийское судно

2024-06-06 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССияне завязли в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери, — Сырский

2024-06-12 16:48

Александр Сырский заявил, что сейчас идет максимальное уничтожение живой силы и техники врага

2024-06-12 15:38

Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей

2024-06-12 14:31

Сегодня враг пытается атаковать сразу на восьми направлениях - ВСУ удерживают позиции

2024-06-12 13:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССияне завязли в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери, — Сырский 2024-06-12 16:48
Александр Сырский заявил, что сейчас идет максимальное уничтожение живой силы и техники врага 2024-06-12 15:38
Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей 2024-06-12 14:31
Сегодня враг пытается атаковать сразу на восьми направлениях - ВСУ удерживают позиции 2024-06-12 13:34