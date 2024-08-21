ВОЙНА В Украине СБУ нейтрализовала еще одну агентурную группу врага в Днепропетровской области

2024-08-21 15:38

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще одну агентурную группу ФСБ в Днепропетровской области. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов рф по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Об этом СБУ сообщила на своем канале в Telegram в среду, 21 августа.

"Среди приоритетных целей врага были предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты для Сил обороны. Также оккупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей.

"Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единому куратору от ФСБ. По его указанию фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопления военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию", - рассказали в Службе безопасности.

Контрразведчики СБУ документировали деятельность всех участников агентурной группы ФСБ и задержали их.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по статье Государственная измена, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также установлено лицо резидента (руководителя) агентурной группы ФСБ, находящегося на рф.