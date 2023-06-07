Мир В США в возрасте 101 года скончалась французская художница и муза Пабло Пикассо

2023-06-07 15:38

В больнице на Манхэттене в возрасте 101 год скончалась французская художница, мемуарист, модель и экс-возлюбленная испанского художника Пабло Пикассо Франсуаза Жильо. Смерть подтвердила ее дочь Орелия Энгель, которая рассказала, что в последнее время ее мать страдала болезнями сердца и легких, сообщает New York Times.

Жильо познакомились с 62-летним Пабло Пикассо во Франции в 1943 году. Через четыре года Жильо родила от Пикассо сына Клода, а через два года дочь Палому. Однако Пикассо так и не женился на ней, пара разошлась в 1953 году.

Однако именно благодаря роману с Пикассо она стала известной публике, особенно после публикации ее мемуаров Жизни из Пикассо.

Книга стала международным бестселлером и настолько разозлила художника, что он пытался запретить их публикацию через суд, но проиграл. В мемуарах художница рассказывала о многочисленных изменах художника и его сложном характере.

После отношений с Пикассо художница дважды выходила замуж. В 1956 году она родила дочь Орелию от художника Люка Симона.

В 1970 году она вышла замуж за Джонаса Салка, американского медицинского исследователя, разработавшего первую безопасную вакцину от полиомиелита.

После смерти Пабло Пикассо в 1973 году его внебрачные дети подали в суд для распределения состояния художника, которое оценили в 250 миллионов долларов. Палома получила 90 миллионов, из которых большую часть отдала на строительство парижского Музея Пикассо.

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