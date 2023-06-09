Спорт Лионель Месси не вернется в Барселону - звездный форвард принял предложение Интер Майами Бекхэма

2023-06-09 18:28

Лионель Месси не вернется в Барселону. Звездный форвард принял решение принять предложение от клуба Интер Майами из американской МЛС. Об этом сообщил сам легендарный футболист.

Свое решение аргентинец объяснил тем, что не хотел снова повторять ситуацию двухлетней давности и ставить каталонскую команду в долги.

"Я следил за Барселоной весь год. Хотел, чтобы она выиграла чемпионат, даже много общался с Хави после матчей.

Да, это правда, что я очень ждал возвращения в Барселону. Но я не хотел переживать ту же ситуацию и ждать, чтобы увидеть, что произойдет. Я не хотел оставлять свое будущее в руках других. Мне хотелось принять собственное решение, думая о себе, о семье. Я слышал, что Лига утвердила все, но многое еще не хватало.

Слышал, что клуб должен был продавать игроков или понижать им зарплаты. Правда в том, что я не хотел проходить через это - брать на себя ответственность или иметь какое-либо отношение ко всему этому.

За время моей карьеры в Барселоне меня уже обвиняли во многих вещах, которые не были правдой. Я уже немного устал от этого, не хотел переживать все заново.

Когда я уходил из Барсы, тогда тоже говорили, что Ла Лига все приняла, но в итоге ничего не удалось. Боялся, что все повторится.

Я бы с удовольствием вернулся, но хочу немного больше думать о семье. Вот почему Барселона не свершилась.

Самая важная причина - принять свое решение, не ждать, не рисковать, чтобы повторилась история 2-летней давности. Достигнув всего и выиграв чемпионат мира - я искал немного покоя.

Сейчас клуб не в состоянии сказать мне, что возвращение на 100% возможно. Есть люди в клубе, которые не хотят, чтобы я возвращался. Или не хотели, чтобы я остался. Мол, это нехорошо для клуба", - цитирует Месси Sport.es.

Напомним, 35-летний аргентинец сможет покинуть команду свободным агентом после завершения любого из сезонов. Владелец американской команды Дэвид Бекхэм настолько желал иметь в своей команде звездного футболиста, что без колебаний согласился на такой пункт.

Если же Лионель будет вдохновлен и отработает свой контракт с Интер Майами до конца, то будет играть в МЛС не менее трех лет. Именно на столько рассчитано соглашение, которое вступит в силу 1 июля.