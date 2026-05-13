Спорт Захиснику Барселони вдалося зібрати повну колекцію золотих медалей у топових чемпіонатах Європи

2026-05-13 09:33

Жоау Канселу став одним із небагатьох гравців, кому вдалося зібрати колекцію золотих медалей у топових чемпіонатах Європи.

Напередодні Барселона здобула перемогу 2:0 в Ель Класіко проти Реала і достроково завоювала титул чемпіона Ла Ліги.

Це чемпіонство зробило захисника каталонської команди Жоау Канселу першим футболістом в історії, який зміг виграти титули у чотирьох із п’яти головних європейських ліг.

Зазначається, що раніше 31-річний португалець також здобував чемпіонство з Ювентусом (2018/19) в Італії, тричі з Манчестер Сіті (2020/21, 2021/22, 2022/23) в Англії та з Баварією (2022/23) в Німеччині.

 Крім того, слід зазначити, що Канселу також має титул чемпіона Португалії з Бенфікою (2013/14).

subscriber subscriber

Еще по теме

Барселона виграла чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко, але до півфіналу не пройшла

2026-04-15 14:46

Барселона висунула прохання збірній Іспанії не перевантажувати 19-річного Ямаля

2026-03-31 12:32

Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони

2025-12-17 13:33

Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті

2025-12-04 09:38

Еще новости в разделе "Спорт"

Захиснику Барселони вдалося зібрати повну колекцію золотих медалей у топових чемпіонатах Європи

2026-05-13 09:33

Команда Ентоні Джошуа готує проміжний поєдинок перед важливим боєм проти Тайсона Ф’юрі

2026-05-12 12:29

Барселона розгромила Реал в Ель Класіко та достроково забезпечила собі чемпіонський титул

2026-05-12 09:32

Екс-чемпіон Ділліан Вайт запропонував провести новий бій проти Дерека Чісори

2026-05-07 14:41
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Захиснику Барселони вдалося зібрати повну колекцію золотих медалей у топових чемпіонатах Європи 2026-05-13 09:33
Команда Ентоні Джошуа готує проміжний поєдинок перед важливим боєм проти Тайсона Ф’юрі 2026-05-12 12:29
Барселона розгромила Реал в Ель Класіко та достроково забезпечила собі чемпіонський титул 2026-05-12 09:32
Екс-чемпіон Ділліан Вайт запропонував провести новий бій проти Дерека Чісори 2026-05-07 14:41