Спорт Захиснику Барселони вдалося зібрати повну колекцію золотих медалей у топових чемпіонатах Європи

2026-05-13 09:33

Жоау Канселу став одним із небагатьох гравців, кому вдалося зібрати колекцію золотих медалей у топових чемпіонатах Європи.

Напередодні Барселона здобула перемогу 2:0 в Ель Класіко проти Реала і достроково завоювала титул чемпіона Ла Ліги.

Це чемпіонство зробило захисника каталонської команди Жоау Канселу першим футболістом в історії, який зміг виграти титули у чотирьох із п’яти головних європейських ліг.

Зазначається, що раніше 31-річний португалець також здобував чемпіонство з Ювентусом (2018/19) в Італії, тричі з Манчестер Сіті (2020/21, 2021/22, 2022/23) в Англії та з Баварією (2022/23) в Німеччині.

Крім того, слід зазначити, що Канселу також має титул чемпіона Португалії з Бенфікою (2013/14).