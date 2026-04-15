Спорт Барселона виграла чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко, але до півфіналу не пройшла

2026-04-15 14:46

Атлетіко приймав на своєму стадіоні Барселону у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Каталонці відразу намагалися відігратися після першого поєдинку, і вже на четвертій хвилині Ямаль забив гол. А за 20 хвилин Торрес подвоїв рахунок.

Проте за кілька хвилин стався неприємний інцидент. Фермін розбив обличчя, врізавшись у бутсу Муссо. Надання допомоги гравцеві зайняло деякий час. Після паузи Атлетіко забив гол.

Зі стартом другого тайму каталонці знову забили, але гол Торреса було скасовано через офсайд. Решту часу команди дуже грубо боролися між собою. У підсумку Гарсія отримав пряму червону за свій фол, практично позбавивши свою команду шансів.

Проте боротьба не вщухала до фінального свистка, обидві команди мали свої шанси забити, але у підсумку до півфіналу вийшов Атлетіко.

Атлетіко - Барселона 1:2

Голи: Лукман, 31 - Ямаль, 4, Торрес, 24