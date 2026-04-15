Спорт Барселона виграла чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко, але до півфіналу не пройшла

2026-04-15 14:46

 Атлетіко приймав на своєму стадіоні Барселону у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Каталонці відразу намагалися відігратися після першого поєдинку, і вже на четвертій хвилині Ямаль забив гол. А за 20 хвилин Торрес подвоїв рахунок.

Проте за кілька хвилин стався неприємний інцидент. Фермін розбив обличчя, врізавшись у бутсу Муссо. Надання допомоги гравцеві зайняло деякий час. Після паузи Атлетіко забив гол.

Зі стартом другого тайму каталонці знову забили, але гол Торреса було скасовано через офсайд. Решту часу команди дуже грубо боролися між собою. У підсумку Гарсія отримав пряму червону за свій фол, практично позбавивши свою команду шансів.

Проте боротьба не вщухала до фінального свистка, обидві команди мали свої шанси забити, але у підсумку до півфіналу вийшов Атлетіко.

Атлетіко - Барселона 1:2

Голи: Лукман, 31 - Ямаль, 4, Торрес, 24

Еще по теме

Барселона висунула прохання збірній Іспанії не перевантажувати 19-річного Ямаля

2026-03-31 12:32

Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони

2025-12-17 13:33

Тоттенгем серйозно зацікавився різноплановим гравцем мадридського Атлетіко Пабло Барріосом

2025-12-16 13:33

Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті

2025-12-04 09:38

Барселона виграла чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко, але до півфіналу не пройшла

2026-04-15 14:46

Дерек Чісора розкрив реальну причину відмови Усика від бою проти Мозеса Ітауми

2026-04-14 14:37

Колишня зірка Челсі бразильський півзахисник Оскар повідомив про завершення своєї кар'єри

2026-04-13 11:31

Промоутер поділився планами на гучний поєдинок Усика проти нової зірки - Мозеса Ітауми

2026-04-10 14:36
