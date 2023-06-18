ВОЙНА В Украине "Тыловые крысы": в Мелитополе роCCияне устроили перестрелку из ФСБ и полицейскими

2023-06-18 13:30

Местные жители вызвали "полицию", однако захватчиков это не остановило.

Россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу с сотрудниками ФСБ и комендатуры.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Как отмечают очевидцы, оккупанты проживали в одной из квартир девятиэтажей вблизи оккупационной "комендатуры" и уже с 22:00 начали "гулять".

В ответ местные вызвали полицию, однако захватчиков это не остановило. В помощь прибыли "военная полиция", ФСБ и сотрудники других российских силовых ведомств.

"Пьяные оккупанты кричали им о "тыловых крысах" в стиле "мы же воевали", после чего началась стрельба. В конце концов "освободителей" поймали — в квартире выбили дверь, всех окупантов избили и увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении .

Тем временем в оккупированном Мелитополе российские войска готовятся к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ и возобновили работу сирен воздушной тревоги.