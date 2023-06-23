ВОЙНА В Украине Тепер закрити ФОП з мобільного можна за секунду — нова послуга вже на порталі Дія

2023-06-23 08:26

Тепер фізособу підприємця (ФОП) на порталі "Дія" можуть не лише відкрити, а й закрити. Послуга автоматична, не потрібно жодних очікувань та перевірок заяв, система сама передає дані до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор.

Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія”, — йдеться в повідомленні.

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ВОЙНА В Украине

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