Фото-видео фото Космический аппарат приблизился к Меркурию сделал первые качественные снимки самой маленькой планеты

2023-06-23 20:34

Космический аппарат BepiColombo сделал фото Меркурия. Он подлетел к планете на расстояние 236 км, но снимки были получены с расстояния в 3500 км, пишет Space.

Фото были сделаны во время третьего близкого облета самой маленькой планеты Солнечной системы.

Таким образом, аппарат смог изучить окружающую космическую среду Меркурия и сделать потрясающие фотографии покрытой кратерами пустынной поверхности планеты.

"Аппарат приблизился к Меркурию на очень близкое расстояние в 236 км с ночной стороны планеты, а потому с этого расстояния он не смог сделать качественных, хотя и черно-белых изображений. Приблизительно, через 20 минут после максимального сближения с Меркурием BepiColombo улетел на расстояние в 350 км от планеты, и отсюда камеры аппарата сделали новые снимки", - говорят ученые.

На фото видно много геологических особенностей планеты. Среди них - много древних кратеров, залитых вулканической лавой, образовавшейся в течение первого миллиарда лет истории планеты, когда Меркурий был вулканически активным.





