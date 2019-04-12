фото-видео фото При посадке на Луну разбился израильский космический аппарат

2019-04-12 15:16 159

Израильский космический аппарат Берешит потерял связь с Землей при посадке на Луну. Руководство миссии сообщило, что он потерпел крешение.

"Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат", – сказал представитель Центра управления полетами Офер Дорон.

По его словам, незадолго до этого у аппарата возникла проблема с главным двигателем.

Тем не менее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стал 4-й страной в мире, посадившей спутник на Луну. Политик пообещал повторить попытку достичь Луны через два-три года.

"Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это", – сказал Нетаньяху.