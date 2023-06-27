ВОЙНА В Украине Украинцам начнут рассылать квитанции с 1 июля: за что придется платить и кому грозит штраф

2023-06-27 22:05

 

Уже с 1 июля в Украине вступят в силу новые правила налогообложения. Речь идет о налогах на имущество – квартиры и дома. Именно с 1 июля украинцы начнут получать квитанции на оплату налогов.

Об этом напоминает "Хвиля".

В 2023 году налог на недвижимость будет уплачиваться за 2022 год. При этом платить нужно будет1,5% от минималки или 97,5 грн. за каждый "лишний" квадратный метр.

Дело в том, что налог на недвижимость взимается с владельцев домов, площадью свыше 120 кв. м и квартир, площадь которых более 60 кв. м.

 
 
 

С 1 июля будут рассылать квитанцию на уплату данного налога. При этом украинцам дадут 60 дней, чтобы оплатить счета. Если не оплатить вовремя, то можно получить штраф.

В то же время, некоторые граждане будут освобождены от уплаты налога:

  • если их недвижимость находится в зоне боевых действий;
  • если их недвижимость находится в оккупированной зоне;
  • если их недвижимость уничтожена в результате боевых действий.
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ВОЙНА В Украине

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Чонгарский мост под огневым контролем Сил обороны - Гуменюк 2023-06-27 21:37
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