ВОЙНА В Украине Подрыв Каховской ГЭС: вода вернулась к своему естественному уровню

2023-06-29 20:04

 

В Херсонской области после теракта россиян на Каховской ГЭС вода вернулась к своему естественному уровню, однако частично подтоплены два населенных пункта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонской ОГА Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

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На Херсонщине вода вернулась к своему естественному уровню, но все еще частично подтоплены два населенных пункта

"Сейчас максимально работают все службы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия, чтобы люди смогли вернуться в свои дома. К сожалению, большая часть домов повреждена, и они опасны для проживания", – рассказал Юрий Соболевский.

Дополнение

ГСЧС сообщали, что уровень воды в реке Днепр в Херсонской области в створе поста "Херсон" вошел в естественное русло после поднятия из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

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