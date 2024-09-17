Мир Большая вода дошла до Венгрии, там усиленно готовятся к наводнению

2024-09-17 19:15

Наводнение на Дунае движется в нижнюю часть течения и достигло территории Венгрии, в стране усиленно готовятся к повышению уровня воды.

Об этом сообщает 444.hu.

В районе города Райка, что в приграничье со Словакией возле Братиславы, уровень воды в Дунае только за один день поднялся на 2 метра.

Повышение уровня воды фиксируют на всех станциях наблюдения, максимальные показатели достигают 7,8 метра.

В городе Надьмарош для защиты от высокой воды впервые построили мобильную дамбу длиной 2,5 километра.

Паромы на Дунае отменили, прибрежные зоны закрыли.

Мобильную дамбу установили и в городе Сентендре, что ниже по течению. В мэрии похвастались, что благодаря ежегодным тренировкам работы удалось выполнить очень быстро, за считанные часы после распоряжения.

Расположенный на острове посреди Дуная поселок Кисорозы готовится к тому, что в следующие 6-8 дней будет полностью отрезан от мира. Мэр заверил, что продукты питания будут доступны и медики и пожарные остаются на месте. Вокруг поселка усиливают дамбы и устанавливают барьеры из мешков с песком.

В Будапеште общественный транспорт не будет останавливаться на остановках на острове Маргит среди Дуная, из-за наводнения внесли изменения в курсирование ряда маршрутов. На острове также укрепляют берега.

Напомним, перед этим в Венгрии заявили, что ожидают "наводнение десятилетия", но вода не должна превысить рекордные отметки 2013 года. Премьер Виктор Орбан из-за этого отменил свое выступление в Европарламенте.

В столице Словакии Братиславе уровень воды в Дунае достиг пика на отметке 9,6 метра.

В Польше в Опольском воеводстве затапливает еще один городок, Вроцлав усиленно готовится к наводнению. С понедельника власти объявили в пострадавших районах состояние стихийного бедствия.