ВОЙНА В Украине В Украине продлили госрегулирование цен на продовольствие в период военного положения

2023-07-04 10:26

Кабинет Министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров на период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.

Соответствующее постановление №650 О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения уже вступило в силу.

"Регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания", - отмечается на сайте Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации регулятора, ограничения будут распространяться на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), масло подсолнечное рафинированное, хлеб ржано-пшеничный.

При этом с целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительство отменило процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Напомним, в мае Госстат зафиксировал рост месячной инфляции. При этом продукты питания за год подорожали на 19,7%.