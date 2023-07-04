ВОЙНА В Украине В Украине продлили госрегулирование цен на продовольствие в период военного положения

2023-07-04 10:26

Кабинет Министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров на период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены. 

Соответствующее постановление №650 О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения уже вступило в силу.

"Регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания", - отмечается на сайте Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации регулятора, ограничения будут распространяться на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), масло подсолнечное рафинированное, хлеб ржано-пшеничный.

При этом с целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительство отменило процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Напомним, в мае Госстат зафиксировал рост месячной инфляции. При этом продукты питания за год подорожали на 19,7%.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Казахстана ввел госрегулирование цен на газ, бензин и дизтопливо

2022-01-05 12:45

Инфляция ускорилась до 9,5%: Как выросли цены в Украине с начала 2021 года

2021-06-10 09:40

Госрегулирование цен на топливо может привести к ухудшению качества горючего - эксперт

2021-05-17 21:40

В Кабмине отреагировали на остановку торговли сетями АЗС из-за госрегулирования цен

2021-05-17 11:23

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Новым начальником Одесского ТЦК Валерий Залужный назначил боевого офицера и экс-комбрига

2023-07-04 14:32

У Мінреінтеграції вдосконалили прийом електронних звернень - адреси та телефони

2023-07-04 13:35

В МОН предложили несколько вариантов обучения для детей, вынужденно находящихся за границей

2023-07-04 12:27

Завдяки ЗСУ у окупантів почалась серйозна нестача військової техніки

2023-07-04 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Новым начальником Одесского ТЦК Валерий Залужный назначил боевого офицера и экс-комбрига 2023-07-04 14:32
У Мінреінтеграції вдосконалили прийом електронних звернень - адреси та телефони 2023-07-04 13:35
В МОН предложили несколько вариантов обучения для детей, вынужденно находящихся за границей 2023-07-04 12:27
Завдяки ЗСУ у окупантів почалась серйозна нестача військової техніки 2023-07-04 11:33