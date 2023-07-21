Экономика В Украине зафиксирован самый низкий уровень роста цен на основные продукты с начала года

2023-07-21 15:37

Рост потребительских цен в июне 2023 года на 0,1% стал самым низким уровнем роста с начала года. Об этом заявил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики (ИАЭ), академик НААН Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба института.

По его словам, снижение темпов роста потребительских цен в июне на продукты питания произошло преимущественно за счет падения цен на:

  • яйца (-4,1% к маю),
  • масло подсолнечное (-2,4%),
  • фрукты (-2,2%),
  • хлеб и хлебопродукты (- 0,6%),
  • молоко и сыры (-0,5%),
  • масло (-0,1%).

В то же время сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%). Кроме того, на макаронные изделия снижение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Также остановилось снижение цен на сахар (-0,4% в мае), сообщил ученый.

Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания позволяют ждать их снижения в целом уже в июле.

При этом удорожание электроэнергии и горючего с 1 июля может привести к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства.

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