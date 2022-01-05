Мир Президент Казахстана ввел госрегулирование цен на газ, бензин и дизтопливо

2022-01-05 12:45

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Поручаю антимонопольному органу в соответствии со ст. 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", - говорится в сообщении.

Помимо сжиженного газа регулирование введено на бензин и дизель сроком на 180 дней.

До этого сообщалось, что Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны - в Алматы и Мангистауской области. Добавим, что президент принял отставку правительства республики на фоне протестов из-за повышения цен на газ.