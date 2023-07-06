ВОЙНА В Украине фото В беларусь перебралась небольшая часть "вагнеровцев" — генсек НАТО

2023-07-06 18:26

 

Йенс Столтенберг считает преждевременным делать выводы о последствиях мятежа Пригожина в России.

В Беларусь прибыла незначительная часть наемников ЧВК "Вагнер", некоторые из них находятся в Украине, остальные продолжают действовать в Африке.

Об этом говорил в интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видели некоторые приготовления к размещению сил Вагнера [в Беларуси]. Пока мы еще не видели, чтобы их настолько много прибыло", — сказал он.

Столтенберг считает преждевременным делать окончательные выводы о последствиях мятежа Евгения Пригожина в России, в частности, о будущем для ЧВК "Вагнер".

По его словам, "вагнеровцы" продолжают действовать в Африке, а часть наемников все еще "находится в Украине, но не на передовой".

Напомним, Беларусь может разместить на своей территории до восьми тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Украины на северном направлении находятся в постоянной боевой готовности.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Шольц назвал необходимое условие для вступления Украины в НАТО

2023-07-03 20:48

Відмова прийняти Україну в НАТО буде «самогубством» для Європи, - Дмитро Кулєба

2023-07-03 11:33

Владимир Зеленский пояснил, почему вагнеровцы в беларуси не представляют большой опасности

2023-06-30 18:28

Еммануель Макрон вперше зробив конкретну заяву про вступ України до НАТО

2023-06-30 13:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Тарифы на воду в Украине не будут поднимать до конца войны, - Шмыгаль

2023-07-06 22:05

роCCияне сообщили что починили Чонгарский мост - в ВСУ объяснили, как именно

2023-07-06 21:37

В Раде хотят изменить правила ввоза автомобилей: какой документ потребуется

2023-07-06 20:48

Белый дом прокомментировал позицию США о членстве Украины в НАТО

2023-07-06 20:04
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Тарифы на воду в Украине не будут поднимать до конца войны, - Шмыгаль 2023-07-06 22:05
роCCияне сообщили что починили Чонгарский мост - в ВСУ объяснили, как именно 2023-07-06 21:37
В Раде хотят изменить правила ввоза автомобилей: какой документ потребуется 2023-07-06 20:48
Белый дом прокомментировал позицию США о членстве Украины в НАТО 2023-07-06 20:04