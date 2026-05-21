ВІЙНА В Україні Міністр оборони Польщі заявив, що Україна повинна захищати територію країн НАТО

2026-05-21 08:24

Україна повинна захищати територію країн НАТО, вона має точніше вибирати цілі.

Про це заявив міністр оборони Польщі, коментуючи випадковий заліт українського БпЛА на територію Альянсу.

Коментуючи нещодавні випадки,  зокрема на території балтійських країн, він зазначив:

"Безумовно, Україна повинна значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу.

Вона має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО".

