Політика Перші гучні заяви Трампа після зустрічі з Зеленським на саміті НАТО в Анкарі

2026-07-08 16:37

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.

Перші гучні заяви Трампа:

Мені одна пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти Patriot. Я думаю, вони швидко справляться.

У нас чудові стосунки із Зеленським, хоча в це було важко повірити. Від Овального кабінету — до сьогодні.

путін — непроста особистість. Зеленський теж непростий. Але за останні тижні ми досягли значного прогресу. Вони можуть укласти угоду.

25 тисяч росіян померли минулого місяця, 35 — позаминулого. Це росіяни, вони люди. Гинуть люди.

Зеленський хоче розбудувати свою країну. Він говорить про це більше за саму війну. Ми маємо власні інтереси в цій країні, зокрема, мінеральні.

У разі потреби США захищатимуть повітряний простір України після завершення війни, це буде гарантією безпеки.

Трамп заявив, що вже сьогодні поговорить з путіним.