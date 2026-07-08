Політика Перші гучні заяви Трампа після зустрічі з Зеленським на саміті НАТО в Анкарі

2026-07-08 16:37

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. 

Перші гучні заяви Трампа:

  • Мені одна пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти Patriot. Я думаю, вони швидко справляться.
  • У нас чудові стосунки із Зеленським, хоча в це було важко повірити. Від Овального кабінету — до сьогодні.
  • путін — непроста особистість. Зеленський теж непростий. Але за останні тижні ми досягли значного прогресу. Вони можуть укласти угоду.
  • 25 тисяч росіян померли минулого місяця, 35 — позаминулого. Це росіяни, вони люди. Гинуть люди.
  • Зеленський хоче розбудувати свою країну. Він говорить про це більше за саму війну. Ми маємо власні інтереси в цій країні, зокрема, мінеральні.
  • У разі потреби США захищатимуть повітряний простір України після завершення війни, це буде гарантією безпеки.

Трамп заявив, що вже сьогодні поговорить з путіним.

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