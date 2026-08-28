Політика Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що рашисти збрехали директору ЦРУ Реткліффа

2026-08-28 14:43

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський скептично ставиться до поїздки директора ЦРУ Реткліффа у москву.

"Схоже, що "шнирі" путіна доповіли директору ЦРУ, що росія не буде провокувати НАТО.

Свого часу путін особисто заявив директору ЦРУ президента Байдена, що не буде вторгуватися в Україну. (ред. - у 2021)

Нам слід прискорити підготовку до оборони", - написав Сікорський.

Він також додав скріншот публікації російського держагенства "рашатудей", яке за 20 хвилин до перших ракетних ударів по Україні процитувало путіна, де він говорить, що "ніякого вторгнення в Україну не буде".