Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що рашисти збрехали директору ЦРУ Реткліффа

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський скептично ставиться до поїздки директора ЦРУ Реткліффа у москву.
"Схоже, що "шнирі" путіна доповіли директору ЦРУ, що росія не буде провокувати НАТО.
Свого часу путін особисто заявив директору ЦРУ президента Байдена, що не буде вторгуватися в Україну. (ред. - у 2021)
Нам слід прискорити підготовку до оборони", - написав Сікорський.
Він також додав скріншот публікації російського держагенства "рашатудей", яке за 20 хвилин до перших ракетних ударів по Україні процитувало путіна, де він говорить, що "ніякого вторгнення в Україну не буде".