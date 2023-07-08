ВОЙНА В Украине Украина заслуживает членства в НАТО - Эрдоган

2023-07-08 11:30

Президент Турции подчеркнул, что со времен аннексии Крыма его страна выступает за территориальную целостность Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом глава Турции заявил в пятницу, 7 июля, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу снова подчеркнуть один момент в вашем присутствии: никто не проиграет при создании справедливого мира", - заявил Эрдоган.



Лидер Турции подчеркнул, что со времен аннексии Крыма его страна выступает за территориальную целостность Украины.



"От аннексии, противоречащей международному закону и по сей день, мы заявляем о нашей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Одной из важных причин, почему мы с уверенностью смотрим на будущее Украины, является то, что крымские татары упорно борются за свободу своей страны", - заявил Эрдоган.



Президент Турции также высказался за то, чтобы зерновое соглашение было продлено после 17 июля, когда завершится срок его действия.



Эрдоган также заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги".

"Наши строительные компании, являющиеся лидерами этого рынка в Украине, помогут нашим украинским друзьям в восстановлении страны", - подчеркнул турецкий президент.



Ранее Зеленский назвал цель пребывания в Турции.



Напомним, власти Турции продолжают диалог с Украиной и Россией для продолжения Черноморской зерновой инициативы, которая завершается 17 июля.