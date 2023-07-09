ВОЙНА В Украине видео Украинские военные продвигаются вперед на Бахмутском направлении - Сырский

2023-07-09 11:30

Командующий Восточного направления генерал-полковник Александр Сырский заявил об успехах Сил обороны на Бахмутском направлении. И показал как работают украинские военные уничтожают ворота и его технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Сырского.

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“Бахмутское направление. Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке”, - написал Сырский.

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Генерал-полковник опубликовал видео работы группы «Призрак» Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

“Работает снайпер с позывным «АЛЬФА». С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить”, - отметил генерал-полковник.