ВОЙНА В Украине После 16 месяцев войны против оккупантов Украина имеет уже больше танков, чем враг

2023-07-21 20:34

Після 16 місяців війни баланс сил сильно змінився. Після підрахунків поставок танків та їх втрат висновок такий: на даний момент Україна має близько 1500 танків (987 до повномасштабного вторгнення), а рф 1400 (3400 до повномасштабного вторгнення).

З початку розв’язаної росією повномасштабної війни Україна отримала від союзників 471 танк та чекає на ще 286, зрівнявшись за їхньою кількістю з рф. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на оновлені підрахунки бази даних Кільського інституту світової економіки Ukraine Support Tracker та аналітичного проєкту Oryx.

А от московія на початку вторгнення мала майже 3,5 тисячі танків, але за 16 місяців війни, як пише Oryx, втратила трохи більш як 2000 одиниць важкої техніки, включно з 545 танками, які захопили ЗСУ.

Також за час війни ЗСУ вдалося помітно скоротити розрив в артилерії та реактивних системах залпового вогню: на росії зараз 1900 важких артилерійських знарядь і 841 система РСЗВ, в України — 1100 і 427 відповідно.

Демілітаризація оркостану йде за планом ЗСУ!

Слава Україні!