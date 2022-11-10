ВОЙНА В Украине роССия потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины, - Пентагон

2022-11-10 13:35

Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что роССия потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины и использовала большую часть своего высокоточного оружия. Об этом сообщает CNN.

"Путин потерпел неудачу... россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - отметил чиновник Пентагона.

По его словам, оркостан понес многие десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что "на порядки" больше, чем советский союз за годы войны в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", - заявил Каль.