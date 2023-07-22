ВОЙНА В Украине роССияне стянули в Мелитополь большое количество танков: куда они гонят колонны техники

2023-07-22 17:30

Российские оккупанты стянули в Мелитополь большое количество танков и гонят колонны военной техники на Запорожское направление.

"Вражеская техника направляется на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам (Мелитополя), так и по центральным улицам. Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья поехала очередная колонна КамАЗов. Мелитополь заполонили вражеские "Тигры", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, россияне при этом не учитывают движение гражданских авто в городе и не соблюдают правила дорожного движения.

"На дорогах (как и везде) оккупантам закон не писан: в основном пьяные рашисты провоцируют ДТП. Вчера подобный "Тигр" Росгвардии протаранил гражданское авто по улице Александра Невского. По информации очевидцев после этого росгвардеец в нетрезвом виде еще и угрожал водителю "подвалом"", - пишет Федоров, отмечая, что враг продолжает оказывать террор в отношении мирного населения.

В то же время мэр Мелитополя добавил, что "враг так же быстро возвращается с линии фронта с грудами разбитой техники".

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По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, сейчас Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Между тем, россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как рассказали в Генштабе, на сегодня около 90% уничтоженных российских оккупантов - это работа ракетных войск и артиллерии. Западные высокоточные ракетно-артиллерийские системы помогли нашим защитникам скомбинировать и создать дальнобойный "огневой кулак", который мощно и метко бьет по захватчикам.