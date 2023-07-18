ВОЙНА В Украине Повреждение Крымского моста ухудшило логистику оккупантов, - ISW

2023-07-18 20:48

В Институте изучения войны заявили о том, что после взрывов на Крымском мосту российские власти обвинили спецслужбы Украины в нанесении утром 17 июля беспилотного надводного удара по объекту.

По данным аналитиков, один пролет дороги моста через Керченский пролив обрушился, а другой пролет получил повреждение, но остался целым.

Министерство транспорта РФ заявило, что удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а движение по железной дороге через мост возобновилось через несколько часов после удара.

Российские оккупационные власти перенаправили интенсивное гражданское движение с захваченного Крыма на территорию РФ через оккупированные южные районы в Украине, а российские источники рассказывали о больших пробках в Джанкойском районе полуострова и подконтрольной интервентам территории в Херсонской области в сторону Мелитополя.

В отчете отмечается, что бегущие из оккупированного Крыма российские туристы, вероятно, усилили движение и, скорее всего, помешали российской логистике из Крыма в "тыловые районы" на территории Запорожской и Херсонской областей.

Оккупационные власти попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы "смягчить неотложные проблемы с дорожным движением".

Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причастность страны к инциденту.

При этом, как ранее заявляли украинские официальные лица и аналитики ISW, мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для Сил обороны Украины в их защите от полномасштабного вторжения РФ и попыток Кремля захватить наше государство.