ВОЙНА В Украине В оперативному командуванні Південь прокоментували нічну атаку по Одещині та Миколаївщині

2023-07-20 11:34

Застосувавши ледь не все різномаїття свого ракетного потенціалу, ворог атакував Одещину і Миколаївщину ракетами морського, повітряного і наземного базування. І хоча сили ППО оборони працювали максимально потужно, знищивши на Одещині всі 12 "шахедів" та 2 "Калібри", а на Миколаївщині - 3 "Іскандер-К".

На жаль, не всі ракети вдалось знищити, зокрема, надскладні для ураження надзвукові ракети типу Х-22 та "Онікс".

Атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, рашисти влучили також в об'єкти ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами.

Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових. 4 місцевих мешканці отримали поранення, серед них 1 дитина.

Ще 1 людину в ході рошуково-рятувальної операції виявили під завалами загиблою.

⚡ В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

В Миколаєві внаслідок влучання ракети зруйновано два верхні поверхи триповерхового будинку, виникла масштабна пожежа, пошкоджень зазнали кілька навколишніх будівель.

Пошкоджено близько півтора десятки приватних гаражів, пожежу в них також оперативно ліквідовано.

Постраждало 19 людей, з них 5 дітей. Всім надано медичну допомогу. Під час пошуково-рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблого, ще 2 людей вдалось врятувати.