ВІЙНА В Україні В Одесі викрили і затримали завербованого ворогом агента, який коригував повітряні атаки

2026-05-13 14:42

В Одесі викрили під час контрдиверсійних заходів і затримали агента рф, який коригував ворожі повітряні атаки по місту і шукав позиції ППО. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що мова йде про місцевого майстра з ремонту комп’ютерної техніки. Російські спецслужбісти завербували його через ТікТок, коли помітили його прокремлівські дописи в соцмережах. Для вербування чоловіка рашисти використали фейковий акаунт іноземної журналістки.

"Фігурант почав відстежувати бойові позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які захищають Одесу. Для цього він на мопеді об’їжджав місцевість та фіксував на гугл-картах координати потенційних "цілей". Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшої передачі куратору з рф через анонімний чат у популярному месенджері", – йдеться в повідомленні.

ські спецслужбісти.

Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.