ВІЙНА В Україні Одеську чиновницю підозрюють у розтраті 420 тисяч на закупівлях матеріалів для відновлення після обстрілу

2026-04-24 11:32

Про підозру посадовиці Одеської міської ради у службовій недбалості під час організації закупівлі для капітального ремонту багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок атаки рф. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Мова про заступницю начальника одного з відділів Департаменту міського господарства Одеської міської ради, відповідалну за організацію та проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг.

У 2024 році між Департаментом та приватною будівельною компанією уклали договір на закупівлю робіт, а саме капітального ремонту багатоповерхівки в Пересипському районі, пошкодженої внаслідок ворожої атаки.

Згідно з договором, вартість ремонту становила понад 2,5 мільйона гривень, до якої було включено податок на додану вартість. Водночас посадовиця здійснила оцінку вартості предмета закупівлі і, попри те, що під час дії воєнного стану законодавством передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, не виключила його із загальної суми. Це призвело до безпідставного та протиправного перерахування на рахунок будівельної компанії понад 420 тисяч гривень із бюджету територіальної громади.

Нині посадовиці оголосили підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.