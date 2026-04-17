ВІЙНА В Україні На Одещині викрили групу шахраїв, які ошукували військових на купівлі елітних автомобілів

2026-04-17 08:26

В Одеській області викрили групу шахраїв, котрі ошукували військових на купівлі елітних автомобілів та відмивали отримані гроші. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як з'ясувалося, налагодили схему троє місцевих, віком від 35 до 41 років. На одній з популярних інтернет-платформ оголошень зловмисники розміщували оголошення про продаж елітних авто за привабливо низькими цінами.

Автівки обіцяли пригнати з-за кордону, а для того, щоб у потенційних клієнтів не виникало сумнівів, надсилали відеоогляди транспортних засобів, які брали з інтернету.

Для конспірації, фігуранти представлялися чужим іменем, а після кожного успішного продажу змінювали номери телефонів.

Військові, погоджуючись на умову "продавців", перерахувати завдаток, який варіювався від 500 до 1,5 тис. доларів. Після цього зловмисники припиняли будь-яке спілкування з покупцями.

Гроші ділки переводили в готівку через банківські термінали та розпоряджалися ними на власний розсуд.

Після отримання достатньої кількості доказів правоохоронці затримали зловмисників та припинили злочинну діяльність.

Нині трьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно за ч. 2 ст. 190, та у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання становить вісім років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн. грн.