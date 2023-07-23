ВОЙНА В Украине Зеленский: Контрнаступление ВСУ скоро "наберет обороты"

2023-07-23 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский заверил западных союзников, что контрнаступление ВСУ “наберет обороты” в ближайшее время, пишет издание Financial Times.

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С таким заявлением глава государства выступил на Аспенском форуме по безопасности во время общения с партнерами посредством видео-связи, отмечает издание.

По словам Зеленского, Силы обороны Украины лишь неделю назад смогли оттеснить российские силы, что связано с нехваткой боеприпасов, вооружений и военных, которые завершили необходимое обучение.

Президент в очередной раз призвал увеличить поставки Украине ракет большой дальности и предоставить Киеву современные истребители, отмечает издание.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил на форуме, что результаты военных усилий Украины станут понятны только после того, как Киев полностью задействует свои силы.