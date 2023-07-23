ВОЙНА В Украине Оккупанты в Энергодаре усилили репрессии против работников ЗАЭС – Генштаб

2023-07-23 16:30

Российские военные преступники продолжают давление на украинцев, оказавшихся во временной оккупации. Так, в Энергодаре из-за этого в очередной раз страдают работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Оккупанты запугивают и применяют к ним репрессии за украинскую позицию. Ситуацию описал в сводке на утро 23 июля Генеральный штаб ВСУ.

"Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы продолжают сопротивляться: они не выходят на работу, саботируют выполнение решений врага и т.д.

В то же время военные преступники применяют к таким работникам меры психологического и физического воздействия. В частности, сотрудники росгвардии и ФСБ РФ используют устрашение, угрозы и шантаж.

"А также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", – указали в Генштабе.

Ранее отмечалось, что оккупанты пытаются запустить на Запорожской АЭС блок №4, что грозит ядерной и радиационной безопасности станции. К этому они пытались вынудить украинский персонал, однако атомщики отказались выполнять преступный приказ. Известно, что около 30 из них смогли уехать из временно оккупированного города на подконтрольную территорию Украины.

В то же время на ЗАЭС захватчикам пришлось привезти атомщиков-россиян. Предварительно, речь идет о сотрудниках шести АЭС из территории страны-агрессора.