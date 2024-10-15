ВОЙНА В Украине Оккупанты уже в 2 км до Курахово, бои становятся серьезнее, - аналитик BILD

2024-10-15 22:15


За последний месяц россияне совершили прорыв на этом направлении, приблизившись к городу.

Российские войска подошли на 2 км к городу Курахово Донецкой области. Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

В середине сентября Рёпке посетил прифронтовое Курахово, где до войны проживало около 18 000 человек. Тогда российские войска стояли примерно в 8 км к востоку. В начале октября они совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь оккупанты находятся всего в 2 км от города и продолжают наступать, несмотря на большие потери.

"Бои вблизи Курахово становятся все более серьезными. Мы видим большой прорыв, который был здесь сделан, около 6-7 км, которые прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово", - отметил Репке.

Курахово сегодня - прогнозы экспертов

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российские войска в ближайшее время начнут наступать на город Курахово "в лоб", используя большое количество техники. По его словам, оккупанты планируют давить на этот населенный пункт как с юга, так и с востока.

Зато эксперт Иван Ступак отметил, что оккупанты могутзахватить Курахово без значительных усилий, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.

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