ВОЙНА В Украине Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ из-за атак врага на энергетику

2024-12-05 10:27

Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ. На заседании будут обсуждаться обстрелы рашистами украинской энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.



"Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на атаки россии на нашу критическую энергетическую инфраструктуру", - отметил глава МИД.



Министр подчеркнул, что российские удары по подстанциям, определенным МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, представляют глобальную угрозу.



Напомним, временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС трижды за месяц была на грани блэкаута из-за повреждений внешних линий электропередачи, соединяющих ее с энергосистемой Украины.