ВОЙНА В Украине Мобілізація в Україні: Що зміниться в серпні та які повістки видаватимуть військовозобов'язаним

2023-07-25 14:32

В Україні воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено до 18 серпня 2023 року. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

Загалом існує кілька видів повісток, однак, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов'язок і військову службу, у серпні видаватимуться такі види повісток:

● Повістка для уточнення даних, яку вручають, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного - стан здоров'я, місце роботи, сімейний стан.

● Повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК до медичної картки заноситься висновок комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.

● Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.