ВІЙНА В Україні Бронювання 100% працівників більше не буде навіть для енергетики

2026-10-27 09:32

100% бронювання працівників більше не буде гарантованим навіть для енергетики та ОПК.

Про це повідомив очільник уряду України Сергій Корецький.

Уряд завершив підготовку змін до системи бронювання працівників критично важливих підприємств.

Критичність підприємства оцінюватимуть окремо від його економічних показників.

Міноборони посилюватиме відповідальність за ухилення від військової служби.

Правила мають бути однаковими для всіх.

Водночас готують механізм, за якого підприємства зможуть бронювати 100% працівників за умови виконання мобілізаційних зобов’язань.

Зокрема йдеться про регулярне добровільне залучення частини працівників до війська.

Разом з цим в Уряді наголосили, що ці зміни не означають, що мобілізацію посилять вже завтра.