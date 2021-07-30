Детали Медведчук: Уголовное дело против меня было сфабриковано СБУ по команде Зеленского

2021-07-30 14:14

Уголовное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука было сфабриковано Службой безопасности Украины по команде президента Владимира Зеленского.

Об этом сам лидер оппозиции заявил во время брифинга перед заседанием Киевского апелляционного суда, который сегодня рассматривает его апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения для политика в виде домашнего ареста еще на два месяца. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", пишут 112ua.tv.

"Я считаю, что мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении меня продлена незаконно, без наличия оснований и, самое главное, без наличия законных обстоятельств, которые бы могли это сделать и положить в основу такого решения, которое было принято в суде первой инстанции. Сегодня, по истечении пяти месяцев расследования, я могу твердо утверждать, что данное уголовное дело было сфабриковано Службой безопасности Украины в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского, президента Украины, его команды", - отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что соответствующая команда была дана правоохранительным органам еще в 2019 году, когда начались незаконные действия в отношении членов фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", партии в целом, его лично и многих его коллег в виде незаконных оперативно-розыскных действий, о чем неоднократно сообщалось в СМИ.

"В последующем последовали негласные оперативно-розыскные действия и следственные действия в рамках досудебного расследования, которые незаконно проводили Службой безопасности Украины. Именно СБУ, а не органом ГБР, что предусмотрено законом по отношению к народным депутатам. Безусловно, обо всем этом будет сегодня говориться и мною, и адвокатами, которые осуществляют мою защиту, но картина является очевидной. Очевидно, что уголовное дело сфальсифицировано, с одной целью: закрыть рот оппозиции, нанести удар по "Оппозиционной платформе – За жизнь", сделать все для того, чтобы те, кто не согласен с курсом президента, закрыли рот и прекратили оппозиционную деятельность. Именно это указано в материалах подозрения, о том, что "Медведчук, который не согласен с курсом президента…" и далее по тексту. То есть, все это сделано с одной целью. Это цель стратегическая, это цель, которая была предназначена властью по отношению ко мне, к моему коллеге, точно так же, как и по отношению ко всей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" - это нанести удар в отношении оппозиционных политиков", - отметил Медведчук.

Политик добавил, что у власти с этим ничего не получится, потому что фальсификация все равно станет явной, если не в сегодняшнем судебном заседании, то в последующем, потому что есть достаточно данных для того, чтобы вскрыть все эти фальсификации, все нарушения и все незаконные и преступные действия власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1" в конце августа 2019 года заявил, что он готовится раскрыть "громкую историю" о финансировании партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По словам новоиспеченного главы государства, у него и его сторонников "есть большие вопросы" относительно того, откуда берутся средства на финансирование собственно партии, а также телевизионных каналов, которые ее поддерживают.

Позже, в ноябре того же года, в СМИ появилась информация о том, что департамент "К" СБУ получил задание организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.

При этом Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов. Так, в политсиле пришли к выводу, что осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины.

В своем заявлении "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмутилась тем, что власть использует Службу безопасности Украины для политического сыска, преследуя народных депутатов их политсилы по политическим мотивам, осуществляя таким образом моральный террор, и обратилась в ГБР с требованием открыть уголовное производство.

Как известно, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Источник