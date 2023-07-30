ВОЙНА В Украине фото В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту

2023-07-30 16:30

 

Силы обороны в субботу утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно СтратКом: "Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023".

Детали: По данным телеграм-канала "Крымский ветер", информацию в российских пабликах о повреждении Чонгарского моста "подтверждают российские туристы, которые поехали за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым".

На обнародованном скриншоте пользователи пишут, что Чонгарский мост перекрыт из-за повреждений, оккупанты направляют автомобили в объезд.

Что предшествовало: Ранее в субботу коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской областью и Крымом.

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за успехов ВСУ роCCияне отказываются идти в бой - Генштаб

2023-07-29 15:30

ВСУ продолжают уверенно продвигаться на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-07-28 08:26

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-07-27 08:26

В Минобороны заявили, что наступление ВСУ войдет в учебники военной тактики и стратегии

2023-07-26 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту

2023-07-30 16:30

Оккупанты перевели 5 блок ЗАЭС в холодную остановку

2023-07-30 13:30

Зеленский объяснил вето на полмиллиарда для достройки музея Голодомора

2023-07-30 12:30

путин может решиться открыть второй фронт у стран НАТО — военный эксперт

2023-07-30 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту 2023-07-30 16:30
Оккупанты перевели 5 блок ЗАЭС в холодную остановку 2023-07-30 13:30
Зеленский объяснил вето на полмиллиарда для достройки музея Голодомора 2023-07-30 12:30
путин может решиться открыть второй фронт у стран НАТО — военный эксперт 2023-07-30 11:30