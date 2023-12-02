ВОЙНА В Украине ISW объяснил, зачем роССийские власти врут об "активной обороне" Авдеевки

2023-12-02 11:30

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), руководство России говорит об "активной обороне" Авдеевки, чтобы скрыть "отсутствие какого-либо значительного российского прогресса вокруг Авдеевки" и объяснить неспособность оккупантов "трансформировать тактические достижения в оперативно значимые успехи".

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что министр обороны России Сергей Шойгу продолжает ложно характеризовать российские наступательные действия в Украине как часть "активной обороны", пытаясь уменьшить ожидания относительно способности российских военных достичь оперативно важных целей.

Шойгу заявил 1 декабря во время селекторного совещания с российским военным руководством, что российские войска ведут "активную оборону" в Украине и захватывают более выгодные позиции на каждом оперативном направлении.

По данным экспертов, российский министр отметил те бригады, которые, вероятно, действуют в районах, где российские войска проводят наступательные операции на востоке Украины, а не обороняются от украинских контрнаступательных операций в Запорожской области.

Шойгу и Путин ранее называли российские наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной" после того, как первое российское механизированное наступление не смогло достичь значительных тактических успехов в начале октября 2023 г.

С начала октября 2023 г. российские войска начали два следующих широкомасштабных наступления с целью захвата Авдеевки и продолжают высокими темпами атаковать населенный пункт с использованием истощенной пехоты.

В обзоре отмечают: "Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны"".

Украинские войска никогда не проводили масштабных наступательных операций в районе Авдеевки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а Авдеевка была известной статичной украинской оборонительной позицией с 2014 года.

Тем не менее, российское руководство продолжает лживо представлять операции вокруг Авдеевки как "активную оборону", что, вероятно, объясняет отсутствие какого-либо значительного российского прогресса вокруг Авдеевки, несмотря на более чем два месяца широкомасштабных российских атак.

По мнению специалистов, российское военное командование должно было бы преследовать четко определенную оперативную цель, если бы признало операции по захвату Авдеевки наступательными.

Таким образом, "активная оборона" позволяет российскому военному руководству заявлять об успехе до тех пор, пока российские войска не позволят украинским силам достичь значительных успехов, что является вполне достижимой целью, учитывая, что украинские войска не проводят и никогда не проводили контрнаступательных операций в этом районе.

"Оборонительная" формулировка российским командованием наступательных действий вокруг Авдеевки, а также локальных наступательных операций в других местах на востоке Украины свидетельствует о том, что оно не уверено в способности российских военных трансформировать тактические достижения в оперативно значимые успехи.

Президент России Владимир Путин, очевидно, обеспокоен уменьшением поддержки войны со стороны россиян в преддверии президентских выборов 2024 года, поэтому, вероятно, решил преуменьшить масштабы российских операций для российской общественности.

"Растущее несоответствие между большими российскими потерями в этих наступательных операциях и тем, как российское командование представляет эти операции, может подпитывать недовольство в более широком российском информационном пространстве", - резюмируют в отчете ISW.

Ключевые выводы ISW за 1 декабря: