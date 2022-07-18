ВОЙНА В Украине Несбыточные фантазии шойгу: в Минобороны рф приказали оккупантам уничтожить HIMARS

2022-07-18 18:00

 

Командование рф с трудом скрывают панику из-за регулярных взрывов на российских оружейных складах

Министр обороны рф сергей шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", которой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. На фоне регулярных взрывах на российских складах с военными боеприпасами, у командования страны-агрессора начало подгорать, и оно нашло "гениальное" решение: приказать оккупантам уничтожить РСЗО HIMARS.

Детали

Шойгу дал указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника". В Минобороны рф показали видео с шойгу и его "инспекцией", однако почему-то убрали звук.

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ВОЙНА В Украине

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