ВОЙНА В Украине Несбыточные фантазии шойгу: в Минобороны рф приказали оккупантам уничтожить HIMARS

2022-07-18 18:00

Командование рф с трудом скрывают панику из-за регулярных взрывов на российских оружейных складах

Министр обороны рф сергей шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", которой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. На фоне регулярных взрывах на российских складах с военными боеприпасами, у командования страны-агрессора начало подгорать, и оно нашло "гениальное" решение: приказать оккупантам уничтожить РСЗО HIMARS.

Детали

Шойгу дал указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника". В Минобороны рф показали видео с шойгу и его "инспекцией", однако почему-то убрали звук.