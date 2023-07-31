ВОЙНА В Украине Число жертв и пострадавших от удара по Кривому Рогу возросло, спасатели разбирают завалы

2023-07-31 12:28

В результате ракетного удара рашистов по городу Кривой Рог два человека погибли, 20 получили ранения, от пяти до семи человек находятся под завалами. Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона в понедельник, 31 июля.



По его словам, сегодня было два ракетных удара по центру Кривого Рога.



"Разрушены с 5-го до 8-го этажи 9-этажного жилого дома. Также практически уничтожен техникум политехнического института Кривого Рога", – сообщил министр.



Сейчас продолжаются спасательные работы, чтобы достать людей из-под завалов. Проводится поквартирный обход в доме, куда попала российская ракета.



Клименко рассказал, что у здания техникума утром там почти никого не было, только на первом этаже в кафе заходили гражданские.



"Рядом расположено подразделение Нацполиции, которое также пострадало в результате этого удара. Мы говорим исключительно об объектах гражданской инфраструктуры, о гражданских людях", – отметил он и добавил, что среди пострадавших есть много людей, которые шли по тротуару рядом со зданием техникума.



В свою очередь ГСЧС сообщает, что удалось спасти ребенка 2013 года рождения.



Офис генпрокурора сообщил о 25 пострадавших в Кривом Роге. Среди них четыре ребенка. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.1 ст. 438 УК Украины).