ВОЙНА В Украине Ракетный удар врага по зданию отеля в Кривом Роге: число погибших возросло

2025-03-06 12:30

В Кривом Роге число выросло погибших из-за ракетного удара, нанесенного рашистами по зданию отеля накануне вечером. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в четверг, 6 марта.

"К сожалению, в реанимации умер мужчина, 43 года. Состояние было тяжелее, врачи всю ночь боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью", - написал он.

Таким образом, количество жертв российской атаки выросло до четырех.

В пятницу, 7 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам атаки рф.