ВОЙНА В Украине Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Рогу - стали известны новые подробности

2023-06-13 14:32

В результате подлого ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Кривом Рогу 10 граждан погибли и еще 28 получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его данным, еще один человек находится под завалами. А что касается пострадавших, то из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается.

Как рассказала главврач одной из больниц города, куда доставлены 12 пострадавших, два человека - в крайне тяжелом состоянии, сообщает Укринформ.

"Наша больница сегодня приняла 12 пациентов. Три пациента будут лечиться амбулаторно, еще два - крайне тяжелые, они находятся в реанимационном отделении, во дворце интенсивной терапии, остальные - тяжелые. Травмы разного вида (минно-взрывные, ожоги). Потребуют длительного лечения и реабилитации. Самый молодой пациент - 30 лет, самый старший - 56-го года рождения, он крайне тяжелый", - сказала глава заведения.

Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура.

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Из-за теракта на Каховской ГЭС в пяти областях Украины опасно использовать воду из водоемов 2023-06-13 12:27
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что уничтожение Каховской ГЭС не должно остаться безнаказанным 2023-06-13 09:24